В Крыму бушует ландшафтный пожар

CentralAsia (CA) - В поселке городского типа Орджоникидзе, недалеко от Феодосии, произошёл масштабный ландшафтный пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

По данным ведомства, огонь охватил сухую растительность в районе поворота на Коктебель. Площадь возгорания достигла 20 гектаров. Распространению пламени способствует порывистый ветер, а пересечённый рельеф осложняет работу пожарных.

К тушению привлечены силы аэромобильной группировки МЧС, спасатели «Крым-спас», сотрудники лесоохотничьего хозяйства и коммунальные службы. Всего задействованы 135 человек и 32 единицы спецтехники.

В МЧС подчеркнули, что угрозы населённому пункту нет.