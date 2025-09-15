экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Крыму бушует ландшафтный пожар

CentralAsia (CA) -  В поселке городского типа Орджоникидзе, недалеко от Феодосии, произошёл масштабный ландшафтный пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

По данным ведомства, огонь охватил сухую растительность в районе поворота на Коктебель. Площадь возгорания достигла 20 гектаров. Распространению пламени способствует порывистый ветер, а пересечённый рельеф осложняет работу пожарных.

К тушению привлечены силы аэромобильной группировки МЧС, спасатели «Крым-спас», сотрудники лесоохотничьего хозяйства и коммунальные службы. Всего задействованы 135 человек и 32 единицы спецтехники.

В МЧС подчеркнули, что угрозы населённому пункту нет.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com