Открылась осенняя сессия Великого Государственного Хурала Монголии 2025 года

CentralAsia (MNG) - В открытии сессии Великого Государственного Хурала приняли участие Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав, Председатель Конституционного суда, Главный судья Верховного суда, Генеральный прокурор, члены правительства, Глава Администрации президента, Секретарь Совета национальной безопасности, руководство столицы и организаций, непосредственно подчиняющихся Великому Государственному Хуралу, бывшие спикеры и генеральные секретари Великого Государственного Хурала, работающие в Монголии с момента создания постоянного парламента, главы дипломатических миссий в Монголии и постоянные представители международных организаций.

Спикер ВГХ Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ открыл осеннюю очередную сессию 2025 года. В начале своего вступительного слова он поздравил с 35-летием создания постоянного парламента Монголии и Международным днем ​​демократии.

Он подчеркнул, что ВГХ начал работу в рамках новой структуры с восемью постоянными комитетами и что сессия начинает реализацию реформ, которые «смягчат спины» народа за счет эффективного снижения налогового бремени, пересмотра политики в отношении государственной собственности и улучшения деловой среды для частного сектора за счет увеличения прибылей и выгод государственных компаний.

Он также подчеркнул необходимость правовой реформы в энергетическом секторе, реорганизации процессов предоставления государственных услуг и поиска реалистичных решений в сфере образования и защиты развития детей. Он привёл данные, свидетельствующие о необходимости мониторинга исполнения законов, утверждённых Великим Государственным Хуралом, устранения факторов, негативно влияющих на качество жизни монголов, и достижения прогресса в сфере образования и здравоохранения.

Спикер парламента Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ раскритиковал предложенный правительством бюджет на 2026 год, заявив, что он подготовлен с дефицитом в ₮1.3 трлн, что бюджет на образование не увеличился по сравнению с предыдущим годом и что подготовку к зиме необходимо проводить своевременно и качественно.

