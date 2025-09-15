Генассамблея ООН поддержала резолюцию о признании палестинской государственности

CentralAsia (CA) - Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию, предусматривающую признание независимого палестинского государства и закрепляющую принцип «двух государств» как основу урегулирования конфликта, сообщает Euronews.

Документ также осуждает нападение ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года.

Из 193 членов Генассамблеи за так называемую «Нью-Йоркскую декларацию» проголосовали 142 страны, 10 — против, 12 воздержались. Резолюция была внесена Францией и Саудовской Аравией и не носит обязательного характера.

Согласно тексту, Палестинская автономия должна взять под контроль все палестинские территории. После прекращения огня в Газе предполагается создание переходного административного комитета, а также развертывание поддерживаемой ООН миссии для защиты гражданского населения. В декларации отдельно указано, что ХАМАС обязан прекратить своё правление в Газе, сложить оружие и освободить всех заложников.

Документ осуждает как нападения ХАМАС на израильских мирных жителей 7 октября, так и действия Израиля в секторе Газа — удары по гражданской инфраструктуре, осаду и блокаду, приведшие к гуманитарной катастрофе. По данным Минздрава Газы, с октября 2023 года в результате израильского наступления погибли более 64 тыс. палестинцев, при этом значительная часть территории сектора разрушена.

Авторы резолюции также призывают страны признать государство Палестина, подчеркнув, что это является «неотъемлемым условием» для реализации формулы «два государства».

Палестинский посол в ООН Рия Мансур назвал итоги голосования «сигналом подавляющего большинства международного сообщества о необходимости открыть путь к миру».

Израиль, напротив, резко раскритиковал резолюцию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь отверг возможность создания палестинского государства, заявив во время визита в Маале-Адумим, что «эта земля принадлежит Израилю» и что страна продолжит расширять территории Иерусалима. Постпред Израиля при ООН Данни Данон назвал решение «политическим цирком» и «пустым жестом».

США, ближайший союзник Израиля, также выразили несогласие с резолюцией.