В Непале назначен временный премьер-министр после массовых протестов

// AP

CentralAsia (CA) - В Непале на фоне завершения массовых протестов временным премьер-министром назначена бывший председатель Верховного суда Сушила Карки, сообщают зарубежные СМИ.

Карки стала первой женщиной-премьером страны и принесла присягу в пятницу. Ранее массовые акции протеста, получившие название «протест поколения Z», привели к краху предыдущего правительства. В субботу власти отменили комендантский час, действовавший в столице Катманду и соседних районах с начала недели.

Президент Рам Чандра Пудель назначил Карки временным главой правительства и объявил о проведении новых выборов 5 марта 2026 года.

Сушила Карки известна как единственная женщина, занимавшая пост председателя Верховного суда Непала (2016–2017 гг.). В тот период она зарекомендовала себя как борец с коррупцией, несмотря на попытки некоторых законодателей инициировать её импичмент.

В первый день на посту премьер-министра Карки посетила раненых демонстрантов в столичной Гражданской больнице и заявила: «Я буду работать со всем, что у меня есть».

Протесты в Катманду вспыхнули в понедельник после введённого властями запрета на социальные сети. Молодёжь выразила недовольство коррупцией, высоким уровнем безработицы и образом жизни политической элиты.

Десятки тысяч людей перекрывали дороги, штурмовали правительственные здания и поджигали дома политиков. По данным властей, за неделю в столкновениях погиб 51 человек, включая протестующих, полицейских и заключённых, устроивших бунт в главной тюрьме столицы.

Отставка премьер-министра Кхадги Прасад Оли во вторник открыла путь для переговоров между протестующими, армией и президентом о формировании временного правительства.