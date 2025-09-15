экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области
CentralAsia (CA) -  В ночь на 13 сентября Вооружённые силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает Meduza.

По его словам, в районе города Кириши были сбиты три беспилотника. Из-за падения обломков на территории завода возник пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

В телеграм-каналах появились фото и видео возгорания. Украинские аналитики предположили, что удар пришёлся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6.

Генштаб ВСУ подтвердил, что подразделения Украины нанесли удар по НПЗ в Киришах. В ведомстве уточнили, что завод является одним из крупнейших в России и задействован в обеспечении потребностей российской армии.

Ранее этот же нефтеперерабатывающий завод уже подвергался атаке в марте 2025 года.

В последние недели украинские беспилотники регулярно атакуют НПЗ на территории России. Так, 13 сентября под удар попало предприятие «Башнефти» в Уфе.

