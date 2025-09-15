ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области

- Азия и мир, происшествия
- 10:46, 15 сентября 2025
CentralAsia (CA) - В ночь на 13 сентября Вооружённые силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает Meduza.
По его словам, в районе города Кириши были сбиты три беспилотника. Из-за падения обломков на территории завода возник пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
В телеграм-каналах появились фото и видео возгорания. Украинские аналитики предположили, что удар пришёлся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6.
Генштаб ВСУ подтвердил, что подразделения Украины нанесли удар по НПЗ в Киришах. В ведомстве уточнили, что завод является одним из крупнейших в России и задействован в обеспечении потребностей российской армии.
Ранее этот же нефтеперерабатывающий завод уже подвергался атаке в марте 2025 года.
В последние недели украинские беспилотники регулярно атакуют НПЗ на территории России. Так, 13 сентября под удар попало предприятие «Башнефти» в Уфе.