Зеленский рассказал об ударах по НПЗ России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении заявил, что Вооружённые силы Украины продолжают наносить России значительные потери как на фронте, так и на её территории. Об этом сообщили СМИ Украины.

Глава государства отметил эффективность ударов по российской нефтяной отрасли. По его словам, атаки на нефтеперерабатывающие заводы, терминалы и нефтебазы существенно ограничили возможности РФ вести войну:

«Наиболее эффективные санкции — это огонь на российских нефтезаводах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это ограничивает войну», — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил бойцов СБУ за операцию по удару по крупнейшему нефтяному терминалу РФ в Приморске на Балтийском море, а также отметил, что в поле зрения украинских спецслужб находятся Усть-Луга и другие ключевые объекты. По его словам, беспилотники СБУ способны действовать на расстоянии свыше 1000 км.

Зеленский сказал, что Украина наращивает собственное производство средств поражения и поддерживает компании, работающие в оборонной сфере. Особое внимание он уделил разработчикам и производителям дронов, включая перехватчики:

«Технологическая война требует постоянных изменений, и я благодарю всех инженеров, разработчиков и волонтёров, которые помогают держать оборону на технологическом уровне», — сказал президент.

«Важно не терять время», — заявил Зеленский, обращаясь к международным партнёрам.