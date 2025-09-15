На Земле зафиксирована самая сильная магнитная буря за последние три месяца

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Земле наблюдается мощная магнитная буря уровня, близкого к G3. Об этом 15 сентября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Событие связано с попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла в ночь на 15 сентября.

По данным специалистов, усиление геомагнитной активности стало неожиданностью. Ранее прогнозировались слабые возмущения уровня не выше G1, однако фактическая интенсивность оказалась значительно выше. Последний раз буря сопоставимой силы фиксировалась 1–2 июня этого года, то есть более трёх месяцев назад.

Ожидается, что общее ухудшение геомагнитной обстановки продлится 4–6 суток. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве возможна не ранее конца текущей недели.

При этом эксперты отмечают, что воздействие корональных дыр нестабильно: буря развивается в виде отдельных всплесков продолжительностью несколько часов, между которыми фиксируется временное ослабление активности.

По предварительным оценкам, текущий локальный всплеск может завершиться в течение ближайших 6–9 часов. Однако специалисты подчеркивают, что развитие событий остаётся непредсказуемым и может отклоняться от прогнозов.

⇳