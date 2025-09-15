экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Земле зафиксирована самая сильная магнитная буря за последние три месяца
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На Земле наблюдается мощная магнитная буря уровня, близкого к G3. Об этом 15 сентября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Событие связано с попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла в ночь на 15 сентября.

По данным специалистов, усиление геомагнитной активности стало неожиданностью. Ранее прогнозировались слабые возмущения уровня не выше G1, однако фактическая интенсивность оказалась значительно выше. Последний раз буря сопоставимой силы фиксировалась 1–2 июня этого года, то есть более трёх месяцев назад.

Ожидается, что общее ухудшение геомагнитной обстановки продлится 4–6 суток. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве возможна не ранее конца текущей недели.

При этом эксперты отмечают, что воздействие корональных дыр нестабильно: буря развивается в виде отдельных всплесков продолжительностью несколько часов, между которыми фиксируется временное ослабление активности.

По предварительным оценкам, текущий локальный всплеск может завершиться в течение ближайших 6–9 часов. Однако специалисты подчеркивают, что развитие событий остаётся непредсказуемым и может отклоняться от прогнозов.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com