Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и вернулся в Украину

CentralAsia (KZ) - Министерство национальной обороны Румынии сообщило о нарушении воздушного пространства страны российским беспилотником во время ударов РФ по украинской инфраструктуре на Дунае. Об этом 14 сентября сообщили СМИ Европы.

Инцидент произошёл в субботу, 13 сентября. В 18:05 с авиабазы в Фетешти были подняты два истребителя F-16 для мониторинга ситуации на границе с Украиной. В 18:23 самолёты зафиксировали дрон в национальном воздушном пространстве и преследовали его до района примерно в 20 км к юго-западу от села Килия-Веке. После этого беспилотник исчез с радаров.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что дрон не пролетал над населёнными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения. Позже министр обороны Йонуц Моштяну сообщил, что аппарат находился на очень низкой высоте и в итоге вернулся на территорию Украины.

«Румыния осуждает безответственное поведение России, которое угрожает стабильности в регионе. Вместе с союзниками по НАТО мы остаёмся бдительными и готовы защищать каждый сантиметр воздушного пространства Альянса», — заявил Моштяну.

Из-за ситуации власти предупредили жителей уезда Тулча о необходимости укрыться.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою назвала действия России «неприемлемыми и безрассудными» и пообещала поднять этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт нарушения, отметив, что дрон проник вглубь румынской территории на 10 км и находился там около 50 минут. По его словам, это «очевидное расширение войны Россией».

