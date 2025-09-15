Рустам Минниханов в четвёртый раз избран главой Татарстана

CentralAsia (CA) - Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов победил на выборах руководителя республики с результатом 88,22% голосов. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 97,1% протоколов. Об этом 15 сентября сообщили российские СМИ.

На пост главы региона также претендовали депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов (КПРФ), представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виталий Смирнов и кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов.

Минниханову 68 лет. Он возглавляет Татарстан с 2010 года и дважды переизбирался — в 2015 и 2020 годах. До этого занимал должность премьер-министра республики (2005–2010). В январе 2023 года в Конституцию Татарстана были внесены изменения, после которых должность руководителя стала официально называться «глава (раис)».

Ранее срок полномочий глав регионов в России ограничивался двумя подряд, однако в 2021 году это ограничение было снято.