Из Турции экстрадирован бывший сотрудник правоохранительных органов Казахстана, обвиняемый в организации незаконного игорного бизнеса

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции из Турции бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в участии в транснациональной организованной преступной группе, незаконной организации игорного бизнеса и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом передают СМИ Казахстана со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, в 2015–2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

После совершения преступлений фигурант скрылся и находился в международном розыске более семи лет. В январе 2024 года он был задержан в Измире (Турция) и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый помещён в следственный изолятор.

Отмечается, что другие участники преступной группы уже осуждены на различные сроки лишения свободы.

За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что работа по розыску и привлечению к ответственности скрывающихся за рубежом лиц, в том числе за коррупционные и экономические преступления, продолжается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения