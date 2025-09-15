Узбекистан и Гонконг подписали меморандум о запуске авиасообщения

CentralAsia (CA) - Uzbekistan Airports и руководство Международного аэропорта Гонконга заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в авиационной сфере и открытие новых авиасообщений между странами. Об этом 15 сентября сообщили СМИ Узбекистана.

Подписание документа состоялось 11 сентября в рамках саммита «Один пояс — один путь» в Гонконге.

Соглашение предусматривает обмен управленческим опытом через программы Гонконгской международной авиационной академии (HKIAA), повышение операционной эффективности и качества обслуживания, подготовку специалистов, а также реализацию совместных инициатив по устойчивому развитию авиационной отрасли.

Первый заместитель председателя правления Uzbekistan Airports по операционной деятельности Салоҳиддин Насиров отметил, что подписание меморандума создаёт новые возможности для расширения прямых рейсов, развития туризма и укрепления транспортно-логистического потенциала Узбекистана.

Генеральный директор Международного аэропорта Гонконга Вивиан Чанг подчеркнула, что соглашение позволит открыть новые маршруты и увеличить число рейсов между Гонконгом и Узбекистаном, а также усилить подготовку кадров в авиационной сфере. По её словам, с 2017 года HKIAA реализовала более 380 тысяч программ для участников из разных стран, включая государства инициативы «Один пояс — один путь».

В настоящее время Международный аэропорт Гонконга обслуживает более 200 направлений по всему миру, включая 58 аэропортов в 36 странах инициативы «Один пояс — один путь». Более 140 авиакомпаний выполняют рейсы через этот аэропорт, что превышает показатели, зафиксированные до пандемии.