Спутниковый интернет Starlink оказался временно недоступен по всему миру

CentralAsia (KZ) - Спутниковый интернет Starlink утром оказался временно недоступен по всему миру. О сбое компания сообщила в своём официальном аккаунте в X.

«В сети Starlink в данный момент произошёл глобальный сбой, и мы активно работаем над его устранением», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано более 40 тысяч жалоб от пользователей. Пик пришёлся на 12:35 по времени Восточного побережья США (09:35 по времени Астаны). К 10:15 по казахстанскому времени число жалоб снизилось до менее чем 1000. Вскоре связь была восстановлена, однако причины сбоя компания не раскрыла.

Отмечается, что утром 15 сентября на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря уровня G3 (при максимальном уровне G5). Учёные связывают её с воздействием крупной корональной дыры на Солнце. Нестабильная геомагнитная обстановка сохранится до конца недели и может вызывать перебои связи и навигации, а также влиять на самочувствие людей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения