Эмомали Рахмон прибыл в Катар с рабочим визитом

CentralAsia (CA) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утром вылетел в Доху (Катар) с рабочим визитом, где примет участие во внеочередном саммите глав государств Организации исламского сотрудничества (ОИС) и арабских стран. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

В международном аэропорту Дохи Рахмона встретили заместитель премьер-министра – министр обороны Шейх Сауд бен Абдуррахман аль Тани и другие официальные лица.

Как сообщает МИД РТ, накануне, 14 сентября, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин участвовал во внеочередной встрече глав МИД стран ОИС, организованной по инициативе Катара после авиаудара Израиля 9 сентября. Участники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и утвердили повестку предстоящего саммита.

Катар в последние два десятилетия является одним из ключевых международных центров переговоров. В Дохе ранее обсуждались вопросы вывода американских войск из Афганистана, возвращения украинских детей на родину, урегулирования конфликтов в Судане, а также условия прекращения огня и освобождения заложников ХАМАС.