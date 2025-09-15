экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Подозреваемый в убийстве соратника Трампа Чарли Кирка не признал вину

CentralAsia (CA) -  Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, не признает вину. Он также отказывается сотрудничать со следствием. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Но все окружающие его люди сотрудничают»,— сказал он в эфире ABC News. Он уточнил, что со следствием сотрудничает в том числе сосед подозреваемого по комнате.

22-летний Тайлер Робинсон находится под стражей. Его задержали по наводке члена семьи. По словам Кокса, 16 сентября подозреваемому будут предъявлены обвинения.

Чарли Кирк был убит 10 сентября. В него выстрелили во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. Похороны пройдут 21 сентября в Аризоне с участием президента США Дональда Трампа

 

