На выборах глав 19 регионов России победили действующие губернаторы

CentralAsia (CA) - Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав 19 регионов России выиграли выборы, проходившие 12-14 сентября, следует из данных Центризбиркома РФ.

В Пермском крае победил Дмитрий Махонин с результатом 70,94% голосов.

В Брянской области — Александр Богомаз (78,78%).

В Свердловской области — Денис Паслер (61,3%).

В Курской области — Александр Хинштейн (86,92%).

В Архангельской области — Александр Цыбульский (67,32%).

В Еврейской автономной области — Мария Костюк (83,02%).

В Камчатском крае — Владимир Солодов (62,97%).

В Ленинградской области — Александр Дрозденко (84,21%).

В Оренбургской области — Евгений Солнцев (83,85%).

В Коми — Ростислав Гольдштейн (70,04%).

В Костромской области — Сергей Ситников (67,63%).

В Чувашии — Олег Николаев (67,06%).

В Новгородской области — Александр Дронов (62,19%).

В Тамбовской области — Евгений Первышов (73,84%).

В Иркутской области — Игорь Кобзев (60,79%).

В Калужской области — Владислав Шапша (72,24%).

В Ростовской области — Юрий Слюсарь (81,25%).

В Татарстане — Рустам Минниханов (88,09%).

Кроме того, в Краснодарском крае подсчет голосов продолжается, лидирует действующий губернатор Вениамин Кондратьев (более 83%).

Помимо этого, в Севастополе победил действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%).

Выборы в России проходили в течение трех дней, основным днем голосования стало 14 сентября. Помимо губернаторских выборов в 11 регионах голосовали за депутатов местных парламентов, а в 25 столицах регионов — за городских депутатов.