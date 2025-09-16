Британский профессор Сьюзан Бабай прочитала лекцию на тему «Монгольская связь: об одной сумке» в Музее «Чингисхан». Фото

CentralAsia (MNG) -

В рамках серии публичных научных лекций, организованных Национальным музеем «Чингисхан» совместно с Международной ассоциацией по изучению Чингисхана, профессор Сьюзан Бабай из Лондонского университета выступила с публичной лекцией под названием «Монгольская связь: об одной сумке» в Национальном музее «Чингисхан» 12 сентября 2025 года.

Создав Великую Монгольскую империю, Чингисхан и его преемники заложили основу Монгольской империи, покорили династию Цзинь, Хорезмское ханство, Среднюю Азию, Северный Кавказ, Россию, Польшу и Венгрию, а также восстановили и обеспечили безопасность Шёлкового пути, соединявшего Запад и Восток. Таким образом, мировое культурное наследие было объединено под одной крышей.

Сумка, найденная в Мосуле (Ирак), представленная на лекции, изготовлена ​​из латуни, инкрустирована золотом и серебром и украшена сочетанием древнемонгольских тумэн наст хээ или незаконченных вечных узоров с традиционных исламских орнаментов. На сумке изображены монгольские цари, царицы и вельможи. По словам исследователя Суссан Бабаи, считается, что это была сумочка монгольской царицы Ильханата.

Эта сумка монгольской царицы является уникальным наследием, которое доказывает, что технология соединения драгоценных металлов, таких как латунь, золото и серебро, достигла высокого уровня, и остается важным свидетельством интеграции евразийских культур и возникновения уникальных стилей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения