Японский художник представит каменную экспозицию в музее «Чингисхан»

С 20 сентября по 4 октября в Национальном музее «Чингисхан» пройдет выставка работ современного японского художника, основателя художественного направления «Кёдзан-ха» Тору Курануки «Бесконечное каменное эхо».

Тору Курануки, которому сейчас 77 лет, — уникальный художник, который выражает идеи своего творчества через камень, используя в своих работах текстуру и цветовые сочетания камня.

На выставке, организованной совместно K-veritas, посольством Японии и Национальным музеем «Чингисхан», будет представлено 77 работ.

Японский художник запечатлел в своих работах суть древнейшего и вечного камня в мире, выразив не только природную материальность, но и живое, собственническое и духовное содержание монгольского камня.

Примечательно, что в этом году нашу страну посетил Его Величество Император Японии Нарухито, и в то время, когда культурные связи между двумя странами расширяются, крупный представитель современного искусства открывает выставку.

Тору Курануки: Цветочный аметист, Смола, Пигмент, Акриловая краска, Сусальное золото, Сусальное серебро

Тору Курануки — японский художник, родившийся в 1948 году.

Галерея A Lighthouse called Kanata ранее демонстрировал работы Тору Курануки. Работы Тору Курануки неоднократно выставлялись на аукционах. За последние 12 месяцев галерея организовала преимущественно групповые выставки, представляя преимущественно работы японских художников. Среди представленных на этих выставках были Суэхару Фуками, Сара Флинн и Кан Ясуда.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

