экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Правительство Монголии открыло электронную платформу прямой демократии

CentralAsia (MNG) -  

Цифровая система www.D-GOV.mn, анонсированная правительством для активного взаимодействия с гражданами, была запущена и полностью заработала 11 сентября 2025 года.

Все просто: если инициатива набирает большинство голосов пользователей, она становится предметом правительственного обсуждения и принятия решений.

А конкретнее это выглядит так. Более 20 тыс голосов превращают предложение в задачу по улучшению государственных услуг. Если число голосов «за» превысит 50 тыс, тему вынесут на обсуждение с целью внесения изменений в политику.

При поддержке свыше 100 тыс голосов вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне и включен в формирование государственной стратегии.

Самая что ни на есть прямая демократия.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com