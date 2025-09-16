Правительство Монголии открыло электронную платформу прямой демократии

Цифровая система www.D-GOV.mn, анонсированная правительством для активного взаимодействия с гражданами, была запущена и полностью заработала 11 сентября 2025 года.

Все просто: если инициатива набирает большинство голосов пользователей, она становится предметом правительственного обсуждения и принятия решений.

А конкретнее это выглядит так. Более 20 тыс голосов превращают предложение в задачу по улучшению государственных услуг. Если число голосов «за» превысит 50 тыс, тему вынесут на обсуждение с целью внесения изменений в политику.

При поддержке свыше 100 тыс голосов вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне и включен в формирование государственной стратегии.

Самая что ни на есть прямая демократия.

