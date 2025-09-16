экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Запущено приложение 102 Police, позволяющее гражданам сообщать о нарушениях

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии запущено приложение 102 Police, позволяющее гражданам подавать и отслеживать сообщения о нарушениях.

Главное управление полиции предлагает гражданам и общественности простое приложение, которое помогает предотвращать преступления и нарушения, быстро доставлять новости и информацию, а также приближать деятельность полиции к гражданам. С помощью этого приложения вы можете сообщать о следующих нарушениях и отслеживать их. Оно включает в себя:

  • Совершать видео- и аудиозвонки

  • Сообщать о нарушениях и просматривать решение

  • Просматривать решения по жалобам

  • Принимать запросы

  • Просматривать информацию о штрафах и оплачивать их

  • Просматривать информацию о дорожном движении

  • Проводить расследования и предоставлять информацию о пропавших без вести.

  • Мгновенно получать новости в одном месте

Многие страны используют Crowdsourcing enforcement («краудсорсинг правоприменения») для выявления и сообщения о нарушениях правил дорожного движения, общественного порядка и других нарушениях. Например, Республика Корея использует приложение Seoul smart regret, где граждане могут подтвердить такие нарушения, как нарушение правил дорожного движения, парковка в запрещенных местах, выброс дыма и выброс мусора, с помощью фотографий и видео, а затем отправить их в приложение. Эта информация используется полицией и муниципалитетами в качестве доказательства для вынесения штрафов.

Как Crowdsourcing enforcement улучшает общественную безопасность

В некоторых штатах Индии также используется приложение Traffic police app («Дорожная полиция»), куда граждане могут отправлять фотографии и данные о местоположении транспортных средств, нарушающих правила дорожного движения, для выявления нарушений. Во многих странах, таких как Китай и Великобритания, граждане вносят свой вклад в поддержание общественного порядка.

В нашей стране, хотя «Сайн дурын цагдаа» («Добровольные помощники полиции») и работает, её недостаточно, и сотрудники полиции не всегда могут выезжать на вызов для пресечения таких нарушений, как парковка на тротуарах и парковка в общественных местах без парковочных мест, а их нагрузка очень велика.

Поэтому предпринимаются усилия по обеспечению участия граждан в выявлении некоторых нарушений правил дорожного движения и обеспечении соблюдения городских правил. За рубежом Crowdsourcing enforcement или «контроль с участием граждан» привёл к позитивным изменениям, таким как сокращение количества сообщений о нарушениях, повышение ответственности водителей, расширение участия граждан и сокращение заторов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

