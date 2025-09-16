К середине сентября 2025 года число туристов в Монголии превысило 617 тыс.

CentralAsia (MNG) -

За первые восемь месяцев 2025 года Монголию посетили около 600 000 иностранных туристов. В прошлом году за первые восемь месяцев Монголию посетили 576 тыс. иностранных туристов.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии в 2019 году количество туристов, посетивших Монголию, достигало цифры в 577 тыс., а экспортная выручка составляла $670 млн, то в 2023 году число туристов превысило 635 тысяч, а доходы составили $1.27 млрд.

Если посмотреть на эти цифры, то число иностранных туристов, посещающих Монголию, продолжает расти из года в год.

С начала сентября страну посетило более 16 000 человек, в результате чего общее число туристов по состоянию на 10 сентября 2025 года достигло 617 000.

Этот всплеск туризма последовал за рекордным 2024 годом, когда страну посетили 808 900 туристов, что принесло туристическому сектору $1.6 млрд дохода – исторический максимум. Ожидания на туристический сезон 2025 года выше.

Стоит отметить, что правительство Монголии и туристические организации поставили цель привлечь к 2025 году 1 миллион туристов.

Монголия продолжает привлекать путешественников своими впечатляющими природными ландшафтами, богатым наследием кочевников и древними историческими местами. В связи с этим, необходимо развивать сферы услуг в этих областях, а также инфраструктуру для удобного перемещения по необъятным просторам страны, подчеркивают эксперты отрасли.

В 2024 году большинство туристов прибыли из Китая, России, Южной Кореи, Японии и США, как правило, с краткосрочными визитами. Лидером по числу посетителей стал Китай, за ним следуют Россия, Южная Корея, Япония и Казахстан.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения