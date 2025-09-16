Создан в Монголии Институт физической культуры и спортивных наук

CentralAsia (MNG) -

Три спортивные ассоциации Монголии объединились, чтобы создать Институт физического воспитания и спортивной науки.

В частности, Ассоциация развития спортивной медицины Монголии, Ассоциация спортивных психологов Монголии и Ассоциация спортивного питания Монголии объединились, чтобы создать новый институт. Его руководителем назначен спортивный врач и исследователь спортивных травм Тувшинбаяр Энхтайван. Институт был официально открыт 12 сентября 2025 года.

«Основная цель этого нового института — разработка и внедрение в монгольский спорт научно-технических и инновационных методик. Это позволит повысить спортивные результаты спортсменов, защитить их здоровье и создать условия для долгосрочного успеха. Помимо спортсменов, мы также будем сотрудничать с секторами здравоохранения, образования и науки страны для поддержки здорового образа жизни граждан всех возрастных групп: от молодёжи и подростков до взрослых и пожилых людей. Наш институт открыт для сотрудничества со всеми федерациями и отдельными спортсменами. Применяя фундаментальные научные исследования, мы стремимся способствовать устойчивому развитию монгольских спортсменов. Мы стремимся не только воспитывать спортсменов мирового уровня, но и раскрывать уникальные особенности и потенциал монгольского народа. За последние два года мы провели масштабное исследование, чтобы перенять передовой опыт азиатских стран, таких как Республика Корея, Япония и Китайская Народная Республика. Мы осознали необходимость научно обоснованной политики, учитывающей специфику Монголии, и создали этот институт в соответствии с этим», — сказал Тувшинбаяр Энхтайван, руководитель нового института.

В пресс-конференции, посвященной представлению института общественности, приняли участие золотая медалистка Паралимпийских игр 2024 года в Париже тхэквондистка Сурэнжав Уламбаяр, двукратная золотая медалистка чемпионата мира по борьбе Батцэцэг Соронзонболд, монгольский борец по национальной борьбе Золбоо Нацагсурэн, заслуженная спортсменка Монголии и чемпионка мира по тяжелой атлетике Анхцэцэг Мөнхжанцан, боец UFC Батгэрэл Данаа и двукратный бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Басхуу Ёндонпэрэнлэй, а также другие спортсмены из дзюдо, тяжелой атлетики, волейбола, тхэквондо, монгольской борьбы, бокса и профессиональных единоборств, которые поделились своим мнением об этой инициативе.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения