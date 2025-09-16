В Монголии продолжается вакцинация от гриппа

CentralAsia (MNG) - Врачи сообщают, что, хотя новый учебный год только начался, многие дети, особенно младшего возраста, уже «подружились» с простудой и гриппом. Количество амбулаторных посещений семейных и районных больниц удвоилось по сравнению с прошлым месяцем. В связи с этим власти объявили, что кампания по вакцинации от гриппа в этом году начнётся раньше обычного.

В частности, сезонная вакцинация против гриппа началась по всей стране с 12 сентября. Как и в предыдущие годы, дети до пяти лет, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и работники здравоохранения получают первую бесплатную прививку. Остальные могут пройти вакцинацию добровольно, посетив местную больницу, районную больницу или отделение иммунизации Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний.

По словам госсекретаря Министерства здравоохранения Очирбата Давгадоржа, первая партия вакцины для сезонной иммунизации из 135 000 доз уже закуплена. Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Монголия закупила через ЮНИСЕФ и местных поставщиков в общей сложности 300 000 доз вакцины против гриппа, эффективной против штаммов, которые, как ожидается, будут циркулировать в 2025–2026 годах. Следующая партия вакцины из 165 000 доз уже заказана и, как ожидается, прибудет до 16 сентября.

