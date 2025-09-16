В Улан-Баторе завершилось ограничение движения по четно-нечетным дням

CentralAsia (MNG) - Временное ограничение движения по четно-нечетным номерным знакам в Улан-Баторе, действующее с 27 августа, должно закончиться 16 сентября. Мера, введенная на 20 дней, требует, чтобы транспортные средства выезжали на дороги столицы в чередующиеся дни в зависимости от того, на четную или нечетную цифру заканчивались их номерные знаки.

Городские власти объявили, что система будет действовать до вторника. Начиная со среды, правила дорожного движения в столице вернутся к стандартному еженедельному ограничению, согласно которому каждому транспортному средству будет запрещён въезд в центр Улан-Батора один день в неделю в зависимости от последней цифры номерного знака.

Первоначально ограничение на чётно-нечётное движение было введено для разгрузки серьёзных заторов в конце лета, когда интенсивность движения традиционно резко возрастает. По данным столичных дорожных служб, эта мера обеспечила временное облегчение, снизив нагрузку на наиболее оживлённые перекрёстки и основные дороги. Однако изначально она рассматривалась как краткосрочное решение.

Чиновники подчеркнули, что, хотя система чётно-нечётного движения дала водителям некоторую передышку, устойчивые решения потребуют долгосрочных инвестиций в общественный транспорт, дорожную инфраструктуру и технологии управления дорожным движением. В настоящее время жителям напоминают о необходимости скорректировать свои планы поездок в связи с переходом города на еженедельный график номерных знаков с середины недели.

