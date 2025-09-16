Израиль начал наступление на город Газа, - СМИ

Дым поднимается после того, как израильские авиаудары поразили и разрушили несколько зданий и высотных башен в городе Газа 14 сентября 2025 г

CentralAsia (CA) - Израильские военные начали наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников. Издание отмечает, что операция началась спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с израильским руководством.

По словам двух собеседников Axios из числа израильских чиновников, Рубио сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее.

Американский чиновник заявил, что США не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в секторе Газа. «Это не война [президента США Дональда] Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», — сказал источник издания.

Axios отмечает, что в последние недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила атаки на Газу, а также призвала палестинцев, проживающих в городе, покинуть его и перебраться на юг эксклава. По данным ЦАХАЛ, около 300 тыс. палестинцев из миллиона покинули город Газа.

Палестинские источники Al Jazeera сообщили об израильских авиаударах по Газе. Axios пишет, что в город вошли танки. Высокопоставленный источник Channel 12 в службе безопасности, заявил, что атаки были «интенсивными и значительными». Телеканал со ссылкой на местных жителей передает, что удары в Газе хорошо слышны и в центре Израиля.

Ynet со ссылкой на сообщения из сектора Газа пишет, что за 20 минут израильская армия нанесла 37 ударов за 20 минут, в том числе с боевых вертолетов.

Незадолго до этого Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников, пригрозив в противном случае отменой «ставок». Нетаньяху в X поблагодарил его за «неизменную поддержку борьбы Израиля с ХАМАС».

Семейный штаб по возвращению заложников заявил о тревоге из-за сообщений об атаках на Газу.

Решение об оккупации Газы было принято в начале августа. Часть высокопоставленных израильских военных выступили против него. По данным Ynet, среди них был начальник Генштаба Эяль Замир. Впоследствии он одобрил план наступления.

О начале наступления в рамках операции, получившей название «Колесницы Гидеона-2», глава Минобороны Израиля Исраэль Кац объявил утром 20 августа. В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные уже контролируют окраины города.