Над резиденцией президента Польши в Варшаве сбили дрон

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Варшаве сбит дрон. Он летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер, где находится резиденция президента.

«Служба охраны государства нейтрализовала дрон, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси задержаны. Полиция выясняет обстоятельства инцидента»,— написал Дональд Туск в соцсети X.

Представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский заявил, что сбитый над правительственным кварталом дрон не представлял угрозы, передает Polsat News.

«Сотрудники Службы государственной охраны, патрулировавшие территорию, заметили беспилотник. Лица, управлявшие летательным аппаратом, были задержаны с поличным и переданы полиции. Угрозы объекту не было», — рассказал Пиурковский.

Дворец Бельведер в качестве временной резиденции выбрал новый президент Польши Кароль Навроцкий. Он переехал туда с семьей в начале августа, после официального вступления в должность.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 беспилотников. Власти страны утверждают, что БПЛА были российскими. Минобороны России заявляло, что армия страны не собиралась наносить удары по объектам в Польше. 13 сентября Польша вновь подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА.