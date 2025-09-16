Узбекистан направил ноту России из-за нападений на узбекистанцев в Приморье

CentralAsia (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке направило ноты российским властям по факту избиения и оскорбления граждан Узбекистана. Об этом сообщил генеральный консул Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

В понедельник советник министра экологии, бывший депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев опубликовал три видеоролика, на которых запечатлено нападение на узбекистанцев — жителей Бухарской области.

На одном из видео молодые люди, предварительно закрыв лицо, нападают на таксиста, на другом они пытаются избить человека, оскорбляют его по национальному признаку и преследуют. На третьем видео в кадре появляется оружие, заметны лица нападавших и озвучивается имя одного из них.

Расул Кушербаев написал, что соотечественники обратились в генконсульство Узбекистана во Владивостоке, но им лишь посоветовали обратиться в российские органы внутренних дел.

Юсуп Кабулжанов в своём сообщении отметил, что узнав о ситуации, сотрудники генконсульства сразу установили связь с пострадавшими и оказали им необходимую правовую помощь.

«Наши граждане подали официальное заявление в управление внутренних дел города Владивостока. А в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил он.

В начале сентября МИД Узбекистана направил ноту в МИД России по делу об оскорблении таксиста в подмосковных Химках.