В Узбекистане с нового учебного года выпускники 9-х и 11-х классов будут сдавать ЕГЭ

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - С 2026/27 учебного года в Узбекистане внедрят систему Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) для направления школьников в профессионально-технические или высшие учебные заведения в зависимости от их способностей. ЕГЭ будут сдавать выпускники 9-х и 11-х классов. Об этой инициативе объявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По словам главы республики, нововведение приведет к тому, что порядка 400 тысяч девятиклассников смогут поступить в техникумы. Причем молодежь, желающая продолжить учебу в школе, чтобы в дальнейшем иметь возможность зачисления в вуз, получит право углубленно изучать профильные предметы в последних классах. В данном случае все будет зависеть от выбора самого учащегося.

Более того, выпускники 9-х классов, по результатам экзамена ставшие студентами техникумов, смогут при желании через год вернуться в школу. Правило будет работать и в обратном направлении, то есть те, кто передумал учиться в общеобразовательной школе после окончания 10-го класса вправе подать документы в профессионально-техническое заведение. Опять же при условии, что они успешно сдали ЕГЭ.

Вместе с тем 200 тысяч молодых людей, окончивших 11-й класс в этом году и не поступивших в вузы, получат шанс обучаться в техникумах на основе краткосрочных программ продолжительностью от 3 до 6 месяцев.

Как подчеркнул президент, цель указанных инициатив — дать каждому ребенку профессию, чтобы он в будущем смог зарабатывать и вносить вклад в семейный бюджет.

Также отмечалось, что полученные подростками международные сертификаты по иностранным языкам и другим предметам будут признаваться на выпускных экзаменах в школах.

Продолжая тему профессионального образования, Мирзиёев заявил, что 2026 год станет годом подготовки молодежи по современным профессиям. В связи с чем 100 техникумов наладят сотрудничество с образовательными организациями Германии, Швейцарии, Китая, Южной Кореи и Великобритании, внедрив у себя самые передовые учебные программы.

Уже в текущем учебном году в 14 техникумах совместно с английской компанией Pearson запустили программу BTEC. Благодаря этому молодежь получит полезные навыки в таких сферах, как туризм, IT, медицина, строительство, логистика, электротехника, энергетика, машиностроение, биотехнология и креативная экономика. Причем обучение будет проводиться на основе международных стандартов.

В целом, как сказал президент, перед республикой стоит амбициозная задача — превратиться в ближайшее время в региональный образовательный и научный центр. Для этого следует увеличить число местных вузов, входящих в топ-1000 мирового рейтинга, — с 4 до 10. Также необходимо открывать в Узбекистане филиалы университетов из первой сотни списка престижных заведений. Кроме того, среди целей нарастить количество иностранных студентов в 5 раз, чтобы экспорт образования достиг отметки $200 млн.