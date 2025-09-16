В России задержали подростков, напавших на граждан Узбекистана

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России прокомментировал инцидент с нападением на граждан Узбекистана во Владивостоке. Ранее сообщалось, что группа молодых россиян избила и оскорбила узбекистанских мигрантов.

Как сообщили в СКР по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий. Подозреваемыми проходят 15-летние подростки и их соучастники. По версии следствия, в ночь на 10 сентября они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причин повредили припаркованный автомобиль, распылили в салон газовый баллончик, а затем напали на водителя грузовика.

Кроме того, фигуранты ворвались в круглосуточный магазин на улице Хабаровской, где в присутствии покупателей избили мужчину, после чего напали на водителя такси и пассажира. Подростки также громко выкрикивали оскорбления, бросали камни и другие предметы в прохожих, грубо нарушая общественный порядок.

Следствие установило личности участников нападений. Один из подозреваемых задержан, двое объявлены в розыск. По данным СКР, они характеризуются отрицательно и ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из фигурантов уже проходит по другому уголовному делу о хулиганстве в магазине «Надежда», которое находится в суде.

После инцидента генконсульство Узбекистана во Владивостоке направило ноты российским властям для принятия мер после нападения на граждан республики.