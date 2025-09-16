В Казахстане самокатчикам хотят запретить ездить по тротуарам

CentralAsia (KZ) - В Казахстане водителям электросамокатов законодательно хотят запретить передвигаться по тротуарам, передает «Курсив.kz».

«Предложения об ужесточении контроля вносились МВД еще в прошлом году. Ряд из них не нашел поддержки. В этой связи разработаны совместно с депутатами новые поправки, предусматривающие запрет на движение электросамокатов по тротуарам», – сказал заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании правительства.

Также МВД предлагает прописать обязательства кикшеринговых кампаний и наделить акиматы правом принимать правила эксплуатации электросамокатов.

«Аким мог бы сам решать, на какой улице ездить можно, на какой – нет, в какое время запретить проезд, определять зоны. Но депутаты эту меру почему-то не поддержали. Сейчас мы к ней опять возвращаемся», – сказал вице-министр.

По данным МВД, в Казахстане с начала 2025 года зарегистрировано 29 тыс. нарушений со стороны водителей электросамокатов, на штрафстоянку водворено 8 тыс. электросамокатов.

В августе крупнейшие кикшеринговые компании обязали внедрить технические ограничения для борьбы с самокатчиками-нарушителями.

В Алматы двое подростков на самокате сбили коляску с младенцем в Алматы, а один самокатчик выбил глаз мужчине, который сделал ему замечание из-за езды по тротуару.

Сенатор Марат Кожаев предложил штрафовать кикшеринговые компании за нарушения их клиентов, а не самих самокатчиков, чтобы повысить безопасность на дорогах

