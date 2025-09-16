Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками из Венесуэлы. Это второй такой удар за последние недели

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил, что Вооруженные силы США 15 сентября нанесли удар по предполагаемому судну из Венесуэлы, которое перевозило наркотические средства.

По словам Трампа, удар нанесли, когда судно находилось в международных водах и направлялось в США. В результате атаки погибли трое мужчин, находившихся на судне.

Трамп опубликовал видео, на котором показан удар по судну.

Трамп отметил, что это «второй удар по явно идентифицированным, чрезвычайно жестоким наркокартелям и наркотеррористам». Первый удар по судну из Венесуэлы США нанесли в южной части Карибского моря в начале сентября.

Дональд Трамп заявил, что пять стран — Венесуэла, Афганистан, Боливия, Бирма и Колумбия — в последний год «явно не выполнили» соглашения по борьбе с наркотиками, пишет Reuters.

Дональд Трамп в конце августа распорядился отправить восемь военных кораблей в сторону Венесуэлы в рамках «операции по борьбе с наркотрафиком». Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США «враждебной осадой». По данным CNN, Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы.