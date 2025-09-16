В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за хранение детской порнографии
- 15:12, 16 сентября 2025
CentralAsia (UZ) - Депутаты Закпалаты Олий Мажлиса одобрили законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за хранение порнографической продукции с изображением детей.
Кроме того, документ предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие четкое определение сроков допроса несовершеннолетних свидетелей.
Отмечено, что при подготовке законопроекта оргкомитет провел работу с фракциями политических партий, а также с правоведами и учеными.
Проект закона принят депутатами и направлен в сенат.
Напомним, в Узбекистане запустят систему для корректной квалификации дел о домогательствах к несовершеннолетним.
