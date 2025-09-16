В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за хранение детской порнографии

CentralAsia (UZ) - Депутаты Закпалаты Олий Мажлиса одобрили законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за хранение порнографической продукции с изображением детей.

Кроме того, документ предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие четкое определение сроков допроса несовершеннолетних свидетелей.

Отмечено, что при подготовке законопроекта оргкомитет провел работу с фракциями политических партий, а также с правоведами и учеными.

Проект закона принят депутатами и направлен в сенат.

Напомним, в Узбекистане запустят систему для корректной квалификации дел о домогательствах к несовершеннолетним.