Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Израиль отверг обвинения

CentralAsia (CA) - Комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, признала атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территорию сектора Газа геноцидом. Об этом свидетельствуют данные отчета организации, которые есть в распоряжении CNN.

Речь идет об опубликованном сегодня 72-страничном исследовании, уточняет CNN, в котором установлено, что Израиль «совершил четыре акта геноцида» в анклаве с 7 октября 2023 года. В их число входят убийство палестинцев в секторе Газа, причинение им «серьезных телесных травм», а также «умышленное создание условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение». Кроме того, в докладе упоминается факт применения Израилем мер, «направленных на предотвращение деторождения» на территории Газы.

По данным палестинского Минздрава, с октября 2023-го в Газе погибли почти 65 тыс. человек. Большая часть из них — мирные жители анклава.

МИД Израиля заявил, что отчет ООН о геноциде в секторе Газа со стороны Израиля является ложным, он составлен на основе информации, предоставленной ХАМАС и не учитывает другие источники

Израильская сторона назвала авторов доклада «доверенными лицами» палестинского движения ХАМАС и обвинила их в антисемитизме. В МИД Израиля завили, что отчет «основан на лжи ХАМАС», а его авторы не рассмотрели другие источники.

«Эти измышления уже были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA [Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата], которое опровергло все до единого ложные утверждения о геноциде. Само собой разумеется, что три автора даже не попытались прокомментировать очевидные выводы исследования BESA», — говорится в заявлении министерства в соцсети Х.

В МИД Израиля заявили, что отвергают обвинения в геноциде и потребовали распустить комиссию.

«Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный отчет и призывает к немедленному упразднению данной комиссии по расследованию», — говорится в публикации.

В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. Ее цель — установление контроля над одноименным городом Газа и полное уничтожение «Хамаса». Позднее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил факт начала операции. США были уведомлены об этом, но израильских партнеров не остановили.