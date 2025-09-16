экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ФБР: Подозреваемый в убийстве Кирка говорил о своем намерении в переписке

CentralAsia (CA) -  Подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка сообщал о подобном желании в переписке. Директор ФБР Кэш Патель отметил, что в тексте сообщения он прямо говорил о возможности убить господина Кирка.

«Подозреваемый прямо заявил, что у него была возможность устранить Чарли Кирка и что он собирался это сделать. Когда его спросили, почему, он ответил: «Некоторые проявления ненависти не подлежат обсуждению», — сказал Патель в эфире Fox News. ФБР планирует опросить людей, с которыми подозреваемый вел переписку на разных платформах, отметил господин Патель.

Чарли Кирка убили 10 сентября. В него выстрелили во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. Подозреваемый в убийстве — 22-летний житель штата Тайлер Робинсон. Он свою вину отрицает и отказывается сотрудничать со следствием.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com