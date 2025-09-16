Премьер Израиля подтвердил начало военной операции по захвату города Газа

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале «мощной операции» ЦАХАЛ в городе Газа. Его слова приводит израильская телерадиокомпания Kan.

По данным СМИ, 98-я и 162-я дивизии уже начали продвижение под прикрытие интенсивных ударов авиации. Подразделения вышли на окраины города, где будет сформирован плацдарм для дальнейшего наступления на город. В ближайшие дни к операции присоединится еще и 36-я дивизия.

Kan опровергает сообщения о наличии в Газе танков и бронетранспортеров. Телерадиокомпания опубликовала изображения листовок, разбросанных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу: «Если вы нашли этот плакат, вы находитесь в опасной зоне боевых действий». Kan также передает заявление израильских военных о том, что приоритет в операции отдан не скорости продвижения войск, а безопасности военнослужащих.

О своем решении закончить конфликт с палестинским движением ХАМАС силой Биньямин Нетаньяху заявил 3 августа. Этому предшествовали распространенные в интернете видео с изможденными заложниками, которых ХАМАС похитил во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.