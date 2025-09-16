Суд в Италии решил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

CentralAsia (CA) - Апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года, передает ANSA.

Решение было принято после слушания, прошедшего 9 сентября, на котором рассматривались вопросы, связанные с правами обвиняемого, включая доступ к материалам дела. Решение об экстрадиции в тот раз суд отложил.

Адвокат Кузнецова Никола Канестрини объявил, что теперь подаст апелляцию в Верховный кассационный суд из-за нарушения права его подзащитного на справедливое судебное разбирательство, условий содержания под стражей и нарушения функционального иммунитета, который защищает военных от уголовного преследования за действия, совершенные в рамках приказа.

Сергея Кузнецова задержали в итальянской провинции Римини 21 августа по запросу федеральной прокуратуры Германии. Само ведомство фамилии задержанного не называло, обозначая его как «Сергей К.», но позже итальянские издания уточнили, что его зовут Сергей Кузнецов. По версии немецкого следствия, Сергей К. входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах и был одним из координаторов этой операции. По данным The Wall Street Journal, Кузнецов — отставной капитан Вооруженных сил Украины. На заседании суда, рассматривающего вопрос о законности ареста, сам подозреваемый не признал вину, заявив, что во время подрыва «Северного потока» был в Украине.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal выяснила, что операцию придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Владимир Зеленский вначале одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Зеленский потребовал остановить подготовку, но занимавший тогда пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ.