Впервые в Узбекистане геологи обнаружили газовое месторождение на глубине 6500 метров

CentralAsia (UZ) - Впервые в истории промышленности Узбекистана в Устюртском районе геологи пробурили скважину на глубине 6500 метров и обнаружили очень большие запасы природного газа. Об этом рассказал президент страны Шавкат Мирзиёев, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По словам руководителя республики, раньше геологоразведочные работы проводились, как правило, на глубине не более 2500-3000 метров.

Президент также подчеркнул, что в эпоху «четвертой промышленной революции» резко возрастает спрос на такие технологические минералы, как теллур, селен, молибден, литий, графит, вольфрам, титан и прочее. Согласно исследованиям ученых, на Центральную Азию, включая Узбекистан, приходится 10-15% мировых запасов подобных природных ископаемых.

И чтобы превратить ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью, республика должна развивать науку и инновации, заключил Мирзиёев.

В июле текущего года правительство Узбекистана и азербайджанская компания SOCAR подписали соглашение о разделе продукции, предполагающее совместные проекты на плато Устюрт. В частности, документ предусматривает проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов.

По данным Института энергетики, по итогам 2024 года подтвержденные запасы природного газа в Узбекистане оценивались на уровне 1,97 трлн кубических метров. При этом отмечается, что за последние годы в республике падает добыча данного ресурса. Если в 2019 году было добыто 59,4 млрд кубометров, то в прошлом году показатель снизился почти на 15 млрд «кубов».

Вместе с тем Узбекистан активно развивает возобновляемую энергетику и увеличивает импортные поставки «голубого топлива» из России и Туркменистана.