Монгольские школьники и команды завоевали серебро на чемпионате Азии. Фото

Чемпионат Азии по черлидингу ICU 2025 проходил с 11 по 14 сентября в Бангкоке, Таиланд! В мероприятии приняли участие более 1000 спортсменов из 10 стран Азии.

Команда QUEENS, состоящая из наших девочек из школы The English School of Mongolia, с гордостью приняла участие в соревнованиях, проходивших в Бангкоке, Таиланд, с 12 по 14 сентября 2025 года, и привезла домой серебряную медаль в категории U14 /Youth/ Team Pom.

Команда «БОЛОР ШИГТЭЭ» средней школы сомона Бор-Өндөр аймака Хэнтий завоевала серебро в категории U14 /Youth/ Team Hip Hop.

А также совместная команда SPARKLES & TX столичной средней школы №84 и TX TV заняла второе место и завоевав серебро в категории U18 /Junior/ Team Pom и Team Hip Hop.

Международный союз чeрлидинга (ICU) был основан 26 апреля 2004 года и является признанным мировым руководящим органом чeрлидинга (черлидинга и выступлений). В состав ICU входят 121 национальная федерация чeрлидинга и 10 миллионов спортсменов на всех континентах.

Чемпионат Азии по черлидингу ICU 2026 пройдет с 16 по 18 октября 2026 года в Куала-Лумпуре, Малайзия.

