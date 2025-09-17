В Монголии впервые будет внедрена передовая диагностическая технология Tandem Mass Spectrometry

справа: ЦЭЛМУУН Нямтайшир и БАТТУШИГ Батболд

CentralAsia (MNG) -

Представительство ЮНИСЕФ в Монголии сделало важный шаг вперед в укреплении системы скрининга новорожденных в Монголии, проведя благотворительный гала-вечер, организованный послом здравоохранения ЮНИСЕФ в Монголии Цэлмуун Нямтайшир и ее мужем, членом Международного олимпийского комитета и президентом Национального олимпийского комитета Монголии Баттушигом Батболдом, 12 сентября 2025 года.

На гала-вечере, который прошел в недавно открывшемся отеле-курорте Ayan Zalaat Hotel & Resort, принадлежащем MAK и являющемся первым отелем в Монголии под брендом Leading Hotels of the World, было собрано в общей сложности ₮2.5 млрд ($740 000), что превысило первоначальный целевой показатель в ₮1.7 млрд.

Эти средства позволят впервые внедрить в Монголии технологию Tandem Mass Spectrometry, что обеспечит устойчивую работу передовой системы скрининга новорожденных. Этот передовой прибор способен выявлять 25–30 видов нарушений обмена веществ на самых ранних этапах жизни ребёнка, когда своевременная диагностика и лечение могут защитить как его здоровье, так и его выживание.

Цэлмуун Нямтайшир

В своей речи Цэлмуун Нямтайшир выразила благодарность своему мужу Баттушигу Батболду за поддержку, за то, что он с самого начала вдохновил её на принятие роли посла ЮНИСЕФ, и за то, что он поддерживал её в их общей преданности здоровью детей, которая берет начало в глубоко личном опыте: их дочь родилась глубоко недоношенной, всего в 23 недели и 5 дней. С тех пор они постоянно работают над улучшением детского здравоохранения в Монголии через свой фонд «Battushig Tselmuun Foundation», который внёс вклад во множество инициатив, направленных на помощь новорождённым и детям.

В рамках благотворительного вечера Баттушиг Батболд предоставил одну из своих личных вещей — футболку с автографом Криштиану Роналду, которая стала одним из самых популярных лотов на аукционе, символизируя то, как спорт и благотворительность могут объединиться для достижения долгосрочного эффекта.

ЮНИСЕФ Монголии отметил лидерские качества посла г-жи Цэлмуун Нямтайшир и г-на Баттушига Батболда и поблагодарил всех гостей, партнёров, корпорации, деятелей искусств и частных лиц, чья поддержка сделала это событие возможным. Их совместные усилия помогут обеспечить каждому новорождённому в Монголии более здоровый и светлый старт в жизнь.

Tandem mass spectrometry (также известная как МС/МС или МС2) — это метод инструментального анализа, при котором два или более этапов анализа выполняются с использованием одного или нескольких масс-анализаторов с дополнительной реакцией между ними для повышения эффективности анализа химических образцов. Tandem mass spectrometry обычно применяется для анализа биомолекул, таких как белки и пептиды.

Молекулы образца ионизируются, и первый спектрометр (обозначаемый как MS1) разделяет эти ионы по их отношению массы к заряду (часто обозначаемому как m/z или m/Q). Ионы с определённым отношением m/z, поступающие из MS1, отбираются и затем расщепляются на более мелкие фрагменты, например, путём диссоциации, вызванной столкновениями, ион-молекулярной реакции или фотодиссоциации. Эти фрагменты затем вводятся во второй масс-спектрометр (MS2), который, в свою очередь, разделяет фрагменты по их отношению m/z и детектирует их. Этап фрагментации позволяет идентифицировать и разделять ионы с очень близким отношением m/z в обычных масс-спектрометрах.

Tandem mass spectrometer QTRA5500, сопряженный с ВЭЖХ (ЖХ-МС/МС)

Типичные установки для Тandem mass spectrometry включают тройной квадрупольный масс-спектрометр (QqQ), многосекторный масс-спектрометр, ионную ловушку, квадруполь-времяпролетный масс-спектрометр (Q-TOF), ионно-циклотронный резонанс с преобразованием Фурье (FT-ICR) и гибридные масс-спектрометры.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

