Экстренные оповещения о погодных условиях теперь доставляются через систему уведомлений E-Mongolia

Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды совместно с Академией E-Mongolia начали оперативно отправлять оповещения об опасных и экстремальных погодных явлениях через систему уведомлений приложения E-Mongolia.
Эта инициатива поддерживает призыв Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, который настоятельно рекомендовал всем странам создать к концу 2027 года доступные и надежные системы раннего оповещения для защиты всех жителей Земли от опасностей, связанных с климатом, наводнениями и погодными явлениями.
Исследования показывают, что предоставление предупреждений об опасных погодных явлениях как минимум за 24 часа может снизить потенциальные риски до 30%. Национальное метеорологическое агентство стремится оперативно предоставлять ранние предупреждения по всем доступным каналам, работая в тесном сотрудничестве как с государственным, так и с частным сектором.
Начиная с версии E-Mongolia 5.0 пользователи будут получать обновления о сезонных наводнениях, засухах, уровнях загрязнения воздуха, а также доступ к архивным данным о погоде.
источник: MiddleAsianNews