Монгольские сумоисты завоевали золотые медали на чемпионате мира по сумо 2025 года

В Бангкоке (Королевство Таиланд) завершился 26-й чемпионат мира по сумо, в котором приняли участие спортсмены из более чем 50 стран.

Монгольские борцы завоевали две золотые и две бронзовые медали. В весовой категории до 115 кг Бадрал Баасандорж из аймака Дорноговь завоевал свой четвёртый титул чемпиона мира, став первым борцом, четырежды победившим на мировом этапе сумо. Он также является обладателем титула «Арслан аймака» (лев аймака) в монгольской борьбе.

В весовой категории до 100 кг Ганболд Эрдэнэсурэн из аймака Увс одержал победу, завоевав свою первую золотую медаль чемпионата мира. Благодаря этим победам в Бангкоке дважды звучал государственный гимн Монголии.

Кроме того, Наранбаяр Хангай в категории свыше 115 кг и Баярболд Алтанхуяг в абсолютной весовой категории завоевали бронзовые медали, что ещё больше укрепило позиции Монголии на мировой арене.

На чемпионате мира по сумо 2025 года в Бангкоке (Таиланд) официальный флаг соревнований был передан Азербайджану.

От имени страны флаг получил вице-президент Японской ассоциации боевых искусств и культуры Ульви Агамиров.

Чемпионат мира по сумо 2026 года пройдет в Баку.

