В сентябре в Таджикистане пройдет всемирный симпозиум по курдючным породам овец

18–19 сентября 2025 года в Душанбе (Таджикистан) пройдет Международный симпозиум по курдючным породам овец, а также фестиваль-выставка, посвященный гиссарской породе. Организатором мероприятий выступает Институт животноводства и пастбищ при поддержке Таджикской академии сельскохозяйственных наук.

В симпозиуме примут участие специалисты в области животноводства, ученые и исследователи из Монголии, Китая, Индии, Канады, Афганистана и стран СНГ, а также дипломаты и представители международных организаций.

Основная цель — продвижение устойчивых решений в овцеводстве с упором на селекционные инновации, питание животных, ветеринарию и экономическую эффективность.

На панельных сессиях будут рассмотрены такие темы, как генетическое улучшение курдючных пород, современные технологии кормления и содержания, профилактика и лечение ветеринарных заболеваний, а также экономические перспективы животноводства. Симпозиум пройдёт в Национальной библиотеке Таджикистана и будет доступен как очно, так и онлайн через Zoom.

В прошлом году на фестивале был представлен 192-килограммовый баран из фермы «Сим-Сим» района Рудаки, который был признан лучшим представителем породы.

В этом году мероприятие имеет особое значение, поскольку гиссарская порода была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (GIAHS) в 2025 году, что подчеркивает ее культурное и сельскохозяйственное значение.

Гиссарская порода овец, происходящая из Таджикистана и Узбекистана, является одной из крупнейших и древнейших курдючных пород в мире. Известная своим особым вкусом мяса, жира и молока, порода отличается крупными размерами: бараны могут достигать веса 190 килограммов, а овцы — до 120 килограммов. Гиссарские овцы, приспособленные к высокогорным пастбищам, прекрасно себя чувствуют на свободном выпасе, мигрируя на более высокие места во время летнего выпаса.

