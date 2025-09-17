Французско-монгольский документальный фильм покажет затерянные города Чингисхана

CentralAsia (MNG) -

В Монголии состоится премьера документального фильма Les Cités Perdues de Gengis Khan («Затерянные города Чингисхана»).

Фильм, созданный в результате сотрудничества французской медиакомпании, французского историка Мари Фаверо Думенжу, эксперта по Монгольской империи и Золотой Орде, и международных археологов, раскрывает тайны затерянных городов Монгольской империи и представляет зрителям по всему миру новый взгляд на наследие Чингисхана.

Монгольская премьера состоится в кинотеатре «Тэнгис» 20 сентября 2025 года в 16:00. Фильм будет показан на французском языке с монгольскими субтитрами. Вход свободный. Ожидается, что историк Мари Фаверо и участвующие археологи пообщаются со зрителями и обсудят фильм.

От Монголии до Турции, благодаря открытиям, сделанным в четырёх затерянных городах, относящихся к эпохе Средневековья, историки и археологи рассказывают, как Чингисхан, создатель Монгольской империи, и его потомки сумели поддерживать порядок и мир в крупнейшей в истории империи, охватывающей целую территорию. Вопреки стереотипам, связанным с воинами-варварами, монголы, кочевой народ, проявили себя как проницательные политики и, что ещё более удивительно, как великие строители городов, в которых жило мирное многокультурное общество...

Мари Фаверо Думенжу

Мари Фаверо Думенжу — французский историк и писатель. В настоящее время она преподаёт средневековую историю в Университете Париж-Нантер и специализируется на истории Монгольской империи и истории ислама. Она опубликовала несколько книг. Её книга 2021 года «Орда: как монголы изменили мир» получила признание критиков и была номинирована на премию Кандилла, премию Ассоциации американских издателей в области прозы по мировой истории, а также отмечена как выдающаяся книга года несколькими изданиями.

The Horde: How the Mongols Changed the World

В 2021 году Мари Фаверо Думенжу опубликовала книгу «Орда: как монголы изменили мир», которую издательство (Harvard University Press) охарактеризовало как «…первую всеобъемлющую историю Орды». «Орда» вошла в число финалистов премии Кандилла 2021 года, где судья Майкл Игнатьефф назвал её «живо написанной историей на обширном холсте». Книга также вошла в число финалистов премии Ассоциации американских издателей 2022 года в категории «Всемирная история». Несколько изданий включили её в списки лучших исторических и научно-популярных книг 2021 года, в том числе писатель Стивен Л. Картер в The Washington Post и историк Питер Франкопан в The Spectator. Эта книга была переведена на монгольский язык в 2023 году.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения