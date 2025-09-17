Сопровождение врача-кочевника в Монголии | Документальный фильм DW. Видео

Она приезжает на лошади или олене — врач Шурэнцэцэг всегда на связи и готова к выезду. Её миссия — заботиться о здоровье кочевников в Монголии.

Будь то зубная боль, болезнь ребенка или любая другая проблема со здоровьем, ШУРЭНЦЭЦЭГ Ганболд отправляется к кочевникам, чтобы предложить им медицинскую помощь.

«Её муж поддерживает её работу, оставаясь дома с тремя маленькими детьми, и иногда, если есть возможность, отвозит её на работу. Её история — история неутомимого борца, которая сама выросла в кочевой семье.

Во взрослом возрасте она продолжила изучать медицину и теперь не только заботится о своей семье, но и помогает поддерживать кочевой образ жизни в своей стране. Мы сопровождаем её в этих захватывающих поездках домой», — сообщает DW.

DW Documentary расскажет вам больше, чем просто заголовки. Смотрите лучшие документальные фильмы немецких телерадиокомпаний и международных продюсерских компаний. Встречайтесь с интересными людьми, путешествуйте в дальние страны, загляните за кулисы повседневной жизни и глубже познайте текущие события и события в мир

