Церковь опубликовала планы строительства первого храма в Монголии
CentralAsia (MNG) -  

Церковь Иисуса Христа объявила о планах строительства храма в Улан-Баторе, Монголия.

План храма в Улан-Баторе (Монголия) предусматривает строительство одноэтажного здания площадью около 18 850 квадратных футов.

Это сооружение будет построено на участке площадью почти 11 акров, расположенном по адресу: улица Наадамчид, район Хан-Уул, 8 хороо, в столице Монголии Улан-Баторе. На этом участке также будут располагаться жилой комплекс для постояльцев и дом собраний.

Впервые о строительстве храма в Улан-Баторе, Монголия, было объявлено президентом Нельсоном на Генеральной конференции в октябре 2023 года. Он станет первым храмом Святых последних дней в стране и будет обслуживать более 12 500 Святых последних дней Монголии.

