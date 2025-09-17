ЦБ Монголии сохранил ключевую ставку без изменений

CentralAsia (MNG) - Комитет по денежно-кредитной политике Банка Монголии на своем заседании, состоявшемся 15–16 сентября, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 12%. Решение было принято с учетом текущей экономической, банковской и финансовой ситуации на рынке, а также внешних и внутренних тенденций и связанных с ними рисков.

Резолюция направлена ​​на стабилизацию инфляции на целевом уровне в среднесрочной перспективе и укрепление устойчивости экономики и финансовой системы. Комитет подчеркнул, что последующие меры денежно-кредитной политики будут определяться и реализовываться с учетом изменений внешних и внутренних экономических условий, динамики инфляции и общих экономических перспектив.

По состоянию на август 2025 года годовая инфляция в целом по стране составила 8.8%, а в Улан-Баторе – 9.8%. Хотя с февраля инфляция постепенно снижалась благодаря поэтапному ужесточению денежно-кредитной и финансовой политики, в августе наблюдался относительный рост цен на мясо, овощи и муку, что способствовало возобновлению роста инфляции на продукты питания.

Прогнозируется, что инфляция будет постепенно снижаться и вернется в целевой диапазон в 2026 году. Тем не менее, глава Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран предупредил, что государственные проекты и их финансирование, экспортные доходы, колебания обменного курса, ограничения поставок и связанные с погодой изменения цен на продовольствие могут продолжать оказывать повышательное давление на инфляцию.

В первой половине 2025 года экономика выросла на 5.6%, при этом основным драйвером роста стал сельскохозяйственный сектор. Во второй половине года ожидается, что экономический рост будет поддержан увеличением производства медного концентрата и началом реализации новых проектов освоения месторождений.

