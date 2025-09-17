США одобрили первый пакет военной помощи Украине с начала президентства Трампа, - Reuters

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа санкционировала первые поставки военной помощи Украине в рамках нового механизма финансирования, разработанного совместно с союзниками по НАТО. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, помощь на сумму $500 млн может быть отправлена в ближайшее время.

Решение о поставках было утверждено заместителем министра обороны по политическим вопросам Элбриджем Колби в рамках инициативы Priority Ukraine Requirements List (PURL). Этот механизм предусматривает финансирование закупок американского вооружения для Украины за счет взносов союзников США по НАТО.

Программа PURL позволяет Украине формировать список приоритетных потребностей в вооружении, который затем передается альянсу. Страны-партнеры переводят средства на специальный счет, после чего осуществляется закупка оружия непосредственно у США. Как отмечает Reuters, это первые военные поставки Украине, одобренные администрацией Трампа после его возвращения в Белый дом.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон продает Европе оружие для Киева с наценкой 10%, что позволяет покрыть расходы на воздушное прикрытие в рамках будущих гарантий безопасности для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что рассчитывает на ежемесячные взносы стран Европы в размере $1 млрд в рамках программы PURL.

По состоянию на 15 сентября, по словам Зеленского, через эту схему было привлечено более $2 млрд. Среди участников инициативы — Нидерланды, Дания, Швеция, Германия, Бельгия и другие страны НАТО.