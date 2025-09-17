Убийство соратника Трампа Чарли Кирка: Прокуратура раскрыла подробности

CentralAsia (CA) - В убийстве консервативного активиста Чарли Кирка обвиняется 22-летний Тайлер Робинсон, уроженец штата Юта. После 33 часов поисков его взяли под стражу 12 сентября.

Как сообщает «Би-би-си», во вторник прокурор штата Джефф Грей провел пресс-конференцию и рассказал журналистам, что первой до ареста Тайлера опознала его мать, а не отец, как утверждалось раньше. Увидев сына в эфире новостей, она позвонила ему, а Тайлер ответил, что он дома и уже несколько дней болеет. Женщина обратилась за советом к мужу, и тот согласился, что разыскиваемый человек на фото похож на их сына.

В то же время отец Робинсона, увидев винтовку на фотографиях с камер наблюдения, решил что она выглядит, как та, что Тайлеру подарил дедушка. Он послал сыну сообщение с просьбой прислать фотографию ружья, но Робинсон не ответил. После этого отец позвонил ему и уговорил прийти домой к родителям. Уже дома Робинсон намекнул, что это он стрелял в Кирка, и сказал, что хотел умереть, чтобы не попасть в тюрьму.

По словам прокурора, мать Робинсона сообщила, что в последнее время ее сын стал более политизированным и склонялся к левым взглядам в отношении прав геев и трансгендеров, так как начал встречаться со своим соседом по комнате, который в тот момент совершал трансгендерный переход.

Грей зачитал журналистам предполагаемую переписку между Робинсоном и его романтическим партнером, в которой он попросил его поискать под клавиатурой записку.

«Сосед по комнате заглянул под клавиатуру и нашел записку, в которой говорилось: "У меня появилась возможность избавиться от Чарли Кирка, и я собираюсь ею воспользоваться"» — сказал Грей. По словам прокурора, сосед по комнате ответил: «Это же шутка?»

В сообщениях Робинсон также описывал, как пытался скрыться от полиции и сообщал новости о своих передвижениях. В какой-то момент он якобы написал о Кирке: «С меня достаточно его ненависти. Не всякую ненависть можно устранить путем переговоров».

Грей утверждает, что Робинсон и его партнер также переписывались о его планах покинуть город после убийства Кирка, а также о потере винтовки и о том, как ему придется объяснять это своему отцу. Позже Робинсон сообщил, что сдастся, и попросил соседа по комнате не разговаривать со СМИ и найти себе адвоката.

Ранее сообщалось, что отец убедил Тайлера сдаться полиции, но Грей утверждает, что это сделал друг семьи, полицейский на пенсии.

Прокуратура предъявила Робинсону обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия и воспрепятствовании осуществлению правосудия, также к ним добавили два пункта — о давлении на свидетеля и о совершении насилия в присутствии ребенка. Пуля, убившая Кирка, пролетела мимо детей, пояснил прокурор.

Как давление на свидетеля квалифицировали предполагаемые просьбы к соседу по комнате удалить текстовые сообщения и не разговаривать с полицией в случае допроса. В результате общее количество обвинений достигло семи. Прокурор намерен добиваться смертной казни.

В этот же день Робинсон впервые предстал перед судом — по видеосвязи на предварительном заседании — и выслушал зачитанные судьей обвинения, а также заявление прокурора о том, что сторона обвинения будет требовать смертной казни.

Следующее заседание суда назначено на 29 сентября.

С 1976 года в Юте казнили семь осужденных. Приговоры исполняются путем расстрела, для США это относительно редкий способ казни.

Отвечая на вопросы журналистов, о том знал ли кто-либо о планах Робинсона заранее, Грей сказал, что «идет следствие и информации о дополнительных подозреваемых на данный момент нет».

Он сообщил, что по делу арестован еще один человек, Джордж Зинн, которому предъявлено обвинение в препятствовании отправлению правосудия. У властей нет данных о том, что он действовал совместно с Робинсоном.

Но он видел стрельбу и ложно взял на себя ответственность, чтобы воспрепятствовать поискам стрелка.

Согласно отчету, поданному в суд штата Юта, Робинсон не имеет судимостей и ранее не совершал насильственных преступлений.

31-летний Кирк был застрелен 10 сентября во время своего выступления в Университете долины Юта. Робинсона задержали более суток спустя.