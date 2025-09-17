Зеленский заявил, что Россия готовит еще две наступательные кампании

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина остановила три наступательные кампании РФ, однако она планирует еще две.

«Действительно немного меняется настроение в Европе, в США. В целом я рад, действительно рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились. И, на мой взгляд, это очень важный сигнал. Во-первых: то, о чем я говорил европейцам и в Белом доме, что россиянам не удастся взять наш Восток и что то, что они вам рассказывают, что они могут оккупировать город Сумы – все это ложь и манипуляции, и мы все это сможем доказать. И так оно и произошло: три кампании россияне проиграли», - сказал он в интервью SkyNews.

Он не уточнил, какие три наступательные кампании он имеет в виду.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным без каких-либо условий.

«Как я понимаю, если Россия не поддерживает тот или иной формат, который предлагают США и который поддерживает Украина, то Соединенные Штаты сделают сильные шаги в отношении Путина. То есть и санкции, и оружие. Поэтому я сказал, что без каких-либо условий поддерживаю двусторонний и трехсторонний формат», - сообщил президент Украины.

Другие заявления Зеленского:

«Европе и США нужно прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с россиянами, а больше думать об Украине. Каждый день их торговли, какие санкции налагать, стоит нам много жизней. Это нечестно».

«БпЛА РФ в Польше и Румынии – это сигнал от россиян: не вздумайте давать Украине дополнительное ПВО, вам самим это может понадобиться. Увидим, придут ли нам запланированные системы ПВО».

«Это очень технологичная и динамичная война. Поколения дронов меняются каждые три месяца».

Также Зеленский сказал, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу.