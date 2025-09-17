Трамп отсрочил блокировку TikTok в США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку блокировки китайской соцсети TikTok до 16 декабря 2025 года. Указ опубликован на сайте Белого дома.

В течение этого времени власти США не будут принимать меры по запрету TikTok, если материнская компания ByteDance не продаст его.

По словам Трампа, «группа очень крупных компаний» хочет приобрести соцсеть, и с китайской стороной уже достигнуты договоренности. Окончательные условия сделки, как ожидается, будут утверждены в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября.

По данным газеты The New York Post, будет создана новая американская компания стоимостью около $50 млрд. ByteDance сохранит долю в 19,9%.