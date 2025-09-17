Проливной дождь размыл дороги в Алматы, провалилось 13 машин. Видео

CentralAsia (KZ) - Во время сильного дождя 16 сентября на улице Аманжол в Ауезовском районе Алматы автомобили провалились в огромные ямы.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Автор видео сообщил, что провалилось около двух десятков машин.

По информации советника акима города Ильзата Акчурина, из-за провала дорожного полотна повреждёнными оказались 13 автомашин. Улицу Аманжол перекрыли. Утром 17 сентября машины начнут эвакуировать.

«Подрядная организация обязуется полностью возместить ущерб владельцам повреждённых автомобилей. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы», – сообщил советник акима.

В аппарате акима Ауэзовского района сообщили, что подрядная организация ранее прокладывала на улице Аманжол инженерные сети водоснабжения и канализации. Работы были завершены в полном объёме. Однако восстановление асфальтобетонного покрытия решили отложить, так как на этом участке планировали построить газопровод.

«Однако вся дождевая вода района по существующим арычным лоткам стекает к данной улице, что значительно увеличивает нагрузку на её покрытие. Кроме того, выполнение прокладки инженерных сетей на глубине до 6 метров ослабило грунтовую основу. Указанные обстоятельства и сильный ливень способствовали образованию просадок и нарушению целостности дорожного полотна», – сообщил Ильзат Акчурин.

